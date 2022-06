Marseille : l’application Waze prend l’accent provençal

Waze, l’application mobile d’aide à la conduite et d’assistance de navigation, change de voix. En effet, fini la voix standardisée de Vanessa, découvrez celle de Mireille à l’accent provençal, annonce l’entreprise.



« Police signalée, fais pas le mariole », « Hè bè voilà, on y est, Bonne Mère », « Circulation dense, y a tarpin de voitures plus loin »… Voilà ce que vous pourrez notamment entendre désormais à bord de votre voiture.



L’application propose aussi deux autres personnages à l’accent différent : Biloute le Ch’ti et Antonin le Toulousain.

Pour activer la voix de Mireille, Antonin ou Biloute, rendez-vous dans Mon Waze > Paramètres > Voix et sons > Voix Waze.