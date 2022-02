Marseille : l’association Viv’Arthe appelle à la mobilisation pour embellir la ville

L’association Viv’Arthe, fondée par l’artiste Paola Cervoni, poursuit son initiative du projet de mosaïques au sein de la cité phocéenne. Ce projet, lancé en 2015, consiste à habiller de mosaïques le plus long banc au monde, situé le long de la corniche Kennedy, à Marseille.

La mosaïque a été principalement réalisée par des enfants et des personnes en situation de handicap et l’association souhaite étendre ce projet au reste de la ville, notamment aux secteurs les plus défavorisés.

De jolis cadeaux pour les participants

Pour que ce soit possible, l’association appelle au recrutement et tente de mobiliser des jeunes issus de ces quartiers. Une levée de fonds a été lancée par une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule.

Chaque participant se verra attribuer un poisson en céramique avec son nom inscrit sur le banc, un livre photo ou encore une session de travail avec Paola Cervoni pour réaliser un demi-banc.