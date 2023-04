Marseille : le bilan s’alourdit après l’effondrement d’un immeuble

Quatre morts et quatre personnes disparues, c’est le bilan provisoire de l’effondrement d’un immeuble dans la nuit de samedi à dimanche rue de Tivoli à Marseille.



Plus de 100 pompiers s’activent encore sur les lieux, mais l’espoir de retrouver des survivants s’amenuise. Une personne dont les proches étaient sans nouvelles s’est manifestée.



Les causes du drame ne sont toujours pas déterminées même si l’hypothèse d’une explosion après une fuite de gaz paraît probable. L’état de l’immeuble du 17 rue de Tivoli n’est pas mis en cause, il ne faisait pas parti des constructions répertoriées comme insalubres à Marseille.