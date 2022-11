Marseille : le “Bus de l’espoir” promouvoit la lutte contre le cancer du sein

Selon nos confrères de La Provence, un “Bus de l’espoir” était à Marseille ce dimanche avec des thérapeutes, des coaches sportifs et des citoyens pour promouvoir la lutte contre le cancer du sein. Des conseils et des initiatives ont ainsi été dévoilées aux visiteurs notamment concernant la prise en charge et le diagnostic de ce type de cancer féminin. Après un mois entier de soutien à cette cause (Octobre rose), la mobilisation doit toujours être de mise au quotidien.