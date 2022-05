Marseille : le marché de la Plaine fait son grand retour

Après plus de trois ans d’absence, le marché de La Plaine, à Marseille, est de retour ce mardi 3 mai et les forains installent leurs équipements sur place, eux qui ont obtenu gain de cause auprès de la mairie après avoir un temps été empêchés de venir sur place, ce qui les avait poussés à manifester.

À l’issue d’une réunion organisée avec la Ville de Marseille, 202 emplacements leur ont finalement été attribués et la concertation avec la mairie a également permis de planifier de nouvelles conditions de circulation pour faciliter l’installation du marché, rapporte La Provence.