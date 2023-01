Marseille : le retour de la nature en ville au cœur des préoccupations actuelles

La Ville de Marseille a engagé un processus inédit de “renaturation” des cours d’écoles, des parcs, squares et jardins municipaux destinée à former sur le territoire de l’agglomération, une “trame verte”, propice au développement de la faune et de la flore en ville.

La renaturation est une opération qui permet à un milieu modifié par l’homme de retrouver un état proche de son état naturel initial. Cela prend le plus souvent la forme d’une désimperméabilisation des sols (mise en place de sols laissant l’eau et la pluie s’infiltrer), diversification des plantations en accord avec leur milieu…



Des ateliers de concertation et de coconstruction sont organisés régulièrement dans les arrondissements afin de receuillir la parole des habitants et construire avec eux un projet de quartiers autour de ces espaces verts retrouvés.