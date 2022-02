Marseille : le salon étudiant installé au Parc Chanot

Ce vendredi et ce samedi de 9h à 17h, la Ville de Marseille accueille pour sa 33ème édition le Salon lycéen de l’étudiant au Parc Chanot. Cet évènement est organisé avec le soutien de l’académie Aix-Marseille, Aix Marseille université et la Région Sud.

Ce salon s’adresse aux lycéens, aux étudiants souhaitant se réorienter ou affiner leurs choix d’orientations, aux parents et aux enseignants qui accompagnent les jeunes dans leurs choix d’études et de métiers. Il sera possible de rencontrer des professionnels de l’éducation, échanger avec des étudiants et des représentants d’écoles et de formations, assister aux conférences de l’Étudiant et poser des questions.

Pour participer au salon, vous pouvez télécharger votre invitation qui est gratuite et obligatoire : ici