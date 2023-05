Marseille : les fêtes de la Saint Eloi c’est ce dimanche !

Ce dimanche 14 mai, le quartier Château Gombert du 13e arrondissement de Marseille va être animé. En effet, on y y célébrera les fêtes de la Saint Eloi. Il s’agit de fêtes anciennes dont les dernières traces remonte au XVIIe siècle et qui font notamment la part belle aux costumes et à la langue provençal. Traditionnellement, une couronne briochée parfumée à l’annis est offerte aux habitants. Les animations sont gratuites.