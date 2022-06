Marseille : les plages sont désormais surveillées

Depuis le 1er juin et jusqu’au 31 août 2022, les Marseillaises, Marseillais et touristes peuvent se baigner dans la mer sereinement car la surveillance des plages de la cité phocéenne a débuté.



Au total, 10 postes de secours sont mis en service pour assurer la surveillance de 15 zones de baignade. Ces postes sont situés sur les plages suivantes :

Corbières : Corbière Fortin, Corbière Batterie, Corbière La Lave (9h30 à 19h) Prado Sud (9h30 à 19h) Prado Nord : Prado Nord Petit Roucas (9h30 à 19h) ; Prado Nord Grand Roucas (9h30 à 19h) Huveaune (9h30 à 19h) Catalans (10h à 19h30) Sormiou (11h10 à 18h30) Frioul Saint-Estève (10h à 18h) Prophète (9h30 à 19h) Bonneveine-Borély (9h30 à 19h) Pointe Rouge : Vieille-Chapelle et Pointe Rouge (9h30 à 19h)

Des policiers sont également présents sur quatre postes de secours, en plus des sauveteurs en mer : à Corbières, Catalans, Pointe Rouge et Sormiou. À Sormiou, la police nationale sera sur place en juin et des CRS prendront le relai en juillet-août.

Cette année, la plage des Catalans accueille aussi les baigneurs en nocturne : de 7h à 22h du lundi au vendredi et tout le week-end en continu, du samedi 7h au dimanche 22h.