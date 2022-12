Marseille : les premiers enlèvements de trottinettes et vélos en libre-service

Les trottinettes électriques se retrouvent à la fourrière à Marseille. Les engins mal garés sont embarqués, comme les autres véhicules mal stationnés.

L’opération, appelée à se répéter, vise à lutter contre le stationnement gênant et mettre un coup de pression sur les opérateurs choisis il y a un an.



La ville veut mettre la pression sur les quatre opérateurs du marché (Voi, Bird, Lime et Dott) pour mieux gérer leur flotte composée de 4.500 trottinettes et 2.000 vélos.