Marseille : l’opération “Je navigue, je trie” est de retour

Avec l’opération “je navigue, je trie” plusieurs ports se mobilisent pour trier les déchets dans la mer Méditerranée. Pour sa 12e édition, l’association Gestes propres rappelle les initiatives et les préventions à prendre pour la mer “la plus polluée au monde”. Si en 2021, près de 350 000 plaisanciers avaient été sensibilisés, cet été, l’idée est de mobiliser encore plus du monde.

95 ports sont déjà au taquet. En Provence, “Je navigue, je trie” sensibilise dans la calanque de Port-Miou à Cassis, dans le Cercle nautique et touristique du Lacydon (CNTL) à Marseille, au Port-de-Bouc ainsi que sur les installations portuaires de Notre-Dame à Saint-Chamas.

Le mot d’ordre : “Ne jetez rien dans la mer. Tous nos déchets doivent être rapportés au port.”