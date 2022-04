Marseille : lourde peine requise contre Lionel Guedj, le dentiste accusé de mutilations sur des centaines de patients

Lionel Guedj, le dentiste qui opérait dans les quartiers nords de Marseille et qui est accusé de mutilation sur des centaines de patients après avoir imaginé un système lucratif dans l’irrespect de l’intégrité physique de ses clients, a vu la procureur de la Ville, Marion Chabot, requérir une peine de 10 ans d’emprisonnement à son encontre lundi.

La procureur de la République de Marseille a requis la peine maximale à son encontre, 10 ans de prison ferme, ainsi qu’une amende de 375 000 euros et l’interdiction définitive d’exercer la profession de chirurgien-dentiste contre celui qui a été radié de la profession en 2016.

Enfin, Jean-Claude Guedj, le père de l’accusé, présent lui aussi au sein du cabinet dentaire, encourt une peine de 4 ans de prison ferme plus un an avec sursis, assorti d’une amende de 150 000 euros et d’une interdiction d’exercer la profession de dentiste.