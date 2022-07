Marseille : l’usine du Fer à cheval en activité cet été

Tout cet été, la plus ancienne savonnerie de Marseille proposera des visites guidées du lundi au vendredi. L’objectif et de démontrer les étapes de fabrication du savon et de permettre aux consommateurs “de repérer et d’identifier le véritable savon de Marseille“.

Créée en 1856 à Marseille, l’usine du Fer à cheval compte une quarantaine d’employés et produit environ 15 tonnes de savon. Celle-ci se revendique comme l’une des seules fabriquant de vrais savons marseillais, si l’on tient compte de l’édit de Colbert de 1688 indiquant les quatre ingrédients exclusifs qui composent le savon : “les huiles végétales, l’eau, la soude et le sel”.