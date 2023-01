Marseille met en place le dispositif “cités éducatives”

Le dispositif “Cités éducatives” a pour objectif de contribuer à la réussite des enfants et des jeunes, du plus jeune âge jusqu’à 25 ans, dans certains quartiers prioritaires de la Politique de la ville.



Il prévoit un accompagnement à la scolarité, un soutien à la parentalité, un accès à la culture, aux sports, aux droits et à la santé avant, pendant et après le temps scolaire dans ces quartiers défavorisés.



6 territoires ont été identifiés et l’objectif est d’intensifier la prise en charge des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans. Au-delà des 120 projets mis en œuvre en 2022, toute la communauté éducative de ces territoires est mobilisée pour mieux coordonner son action auprès des plus jeunes et de leurs familles.