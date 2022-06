Marseille : nettoyage des fonds marins par des étudiants

Depuis ce mardi 14 juin, les étudiants du Bachelor GPMM dépolluent autant que possible une partie du littoral marseillais.



Comme le rapportent à nos confrères de La Provence, ces jeunes remontent tous types de déchets susceptibles d’être retrouvés dans les fonds marins : pneus, enjoliveurs, un scooter…



D’après le quotidien régional, les étudiants de ce Bachelor de gestion et protection du milieu marin préparent cette action depuis septembre. Ils sont épaulés par plusieurs autres embarcations pour remonter des déchets encore plus lourds.