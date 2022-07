Marseille : ouverture d’un centre temporaire pour renouveler cartes d’identité et passeports

Les délais s’allongent pour faire ou refaire son passeport ou sa carte d’identité. En effet, la crise sanitaire et l’approche des vacances d’été, depuis fin 2021, ont engendré une importante augmentation des demandes de renouvellement de carte nationale d’identité ou de passeport, dont plusieurs sont restées en stand by pendant de longs mois.



Face à ce phénomène, la Ville de Marseille a décidé d’ouvrir un centre temporaire consacré à ces demandes jusqu’au 29 juillet, « afin de réduire les délais de rendez-vous pour entamer ces démarches administratives » et « en complément de ses bureaux municipaux de proximité », indique la municipalité.



La prise de rendez-vous peut se faire sur le site internet de la Ville mais également via le centre d’appel Allô Mairie au 3013 (gratuit).

