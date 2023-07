Marseille : pas de fermeture pour le centre de rétention du Canet

Le tribunal administratif de Marseille a décidé de rejeter la requête de fermeture temporaire du centre de rétention marseillais, ce vendredi 28 juillet, rapporte La Provence. Malgré plusieurs dysfonctionnements soulignés dans un rapport du bâtonnier de Marseille après sa visite dans le quartier du Canet (14e arrondissement), qui estimait que les « conditions actuelles de rétention [étaient] contraires au principe de dignité humaine », le tribunal n’a pas souhaité acter la fermeture temporaire de l’établissement.

Parmi les problèmes soulignés par le bâtonnier de Marseille et par les associations Cimade et Gisti représentant 18 personnes retenues pour séjours irréguliers, il y avait notamment l’absence de climatisation et de ventilation, des températures dépassant 30 degrés dans les chambres, des locaux insalubres, des bagarres, des agressions sexuelles, des problèmes d’eau froide, un manque de soins. Le tribunal n’a, de son côté, repéré aucune carence grave au moment de livrer son verdict.