Aucun métro ne circulera à Marseille ce dimanche 1er mai, a fait savoir la Métropole Aix-Marseille Provence, qui a renoncé à faire fonctionner le métro entre 18h et minuit et demi malgré la rencontre prévue le soir (20h45) entre l’OM et l’OL au Vélodrome. Le syndicat CFDT avait demandé à la Métropole de respecter le 1er mai, jour de la Fête du travail, chômé des chauffeurs.