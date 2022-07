Marseille : les piscines municipales gratuites pour les moins de 12 ans

Depuis ce vendredi 1er juillet, la Ville de Marseille a rendu l’accès à ses piscines municipales gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de sa politique sportive. En effet, la municipalité marseillaise souhaite promouvoir la pratique de l’activité physique et du sport, ainsi que de toutes les disciplines, pour tous, le but étant que tous les enfants sachent nager avant l’entrée au collège et ainsi prévenir les risques de noyades.



Le nombre d’enfants qui bénéficieront de la gratuité de l’accès aux piscines municipales est estimé entre 30 000 et 50 000. À noter qu’un tarif réduit est appliqué pour les enfants âgés de 12 à 16 ans.