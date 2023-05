Marseille : un homme de 70 ans poignardé par sa voisine

D’après nos confrères de La Provence, un homme de 70 ans a été poignardé par sa voisine ce mardi soir dans le quartier Saint-Victor du 6e arrondissement de la ville de Marseille. Les secours sont intervenus pour le transporter à l’hôpital alors que son pronostic vital était engagé. Finalement après intervention médical l’individu ne serait plus en danger. D’après les premiers éléments de l’enquête menée par les forces de l’ordre, il semblerait que la voisine du septuagénaire ait eu un différend avec lui quelques jours plus tôt, ce qui l’aurait poussé à le poignarder. Cette dernière a été arrêtée et placée en garde à vue.