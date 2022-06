Marseille : un important point de deal démantelé

Après pratiquement un an d’enquêtes, un important point de deal a été démantelé à Marseille dans le quartier de Bassens. Au total, les enquêteurs ont saisi 20 kg de cannabis, de l’argent et plus de 30 kg de munitions, indique BFM Marseille.

« 18 armes dont deux pistolets mitrailleurs, sept kalachnikovs, cinq armes de poing et 3 000 munitions dont 1 500 servaient à approvisionner les kalachnikovs » ont été saisis, a précisé la procureur de la République de Marseille, Dominique Laurens, lors d’une conférence de presse.



Dans ce point de deal très lucratif, le chiffre d’affaires pouvait monter jusqu’à 80 000 euro par jour. En tout, sept personnes âgées de 20 à 30 ans ont été mises en examen.