Marseille : un professeur de danse agressé pour sa Rolex

D’après nos confrères de La Provence, un professeur de danse marseillais a été agressé ce mardi soir dans le 4e arrondissement de la cité phocéenne. Plusieurs individus se sont jetés sur lui et lui ont asséné un coup de crosse en plus de tirer en l’air avec une arme à feu pour l’intimider, le tout dans le but de lui dérober sa montre de la marque Rolex. Malgré cette tentative, la victime, accompagnée d’un de ses élèves, a réussi à fuir et à se mettre à l’abri, avec sa montre toujours au poignet. Une enquête a été ouverte par les forces de l’ordre pour tenter de retrouver les individus.