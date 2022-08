Martigues : “Camping Paradis” ouvert au public jusqu’à la fin du mois

Les visites ont débuté le 26 juillet. Grâce à l’Office de tourisme qui organise les sorties, les amateurs de “Camping Paradis”, la série diffusée sur TF1, peuvent découvrir les décors dans lesquels la série est tournée. Les visites du site, qui se trouve à Martigues, ont lieu jusqu’à la fin du mois d’août.

Tous les lieux phares sont accessibles lors de la visite : accueil, supérette, bar, emplacement de Christian Parizot, voiturette de Tom Delormes…

Infos pratiques : Visites tous les mardis et jeudis à 9h30 et 10h30 jusqu’au 30 août. Tarifs : 4€, 3€ (enfants). Réservations à l’Office de tourisme de Martigues, sur martigues-tourisme.com et au 04 42 42 31 10.