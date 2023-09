Martigues : deux bâtiments évacués après l’apparition de fissures

Suite à des fissures apparentes sur deux bâtiments du bailleur 13 Habitat, près de 150 personnes ont été évacuées dans le quartier de Notre Dame à Martigues dans la nuit de samedi à dimanche. Les habitants ont alerté les pompiers et la mairie samedi soir après avoir entendu un bruit sourd “comme si le bâtiment se déchirait”. Les secours et la police sont intervenus vers minuit. Le maire de Martigues s’est également rendu sur place.



“Certaines fissures sont importantes, de deux ou trois millimètres à la base, et au sommet, on passe la main dans la fissure. C’est très très sérieux”, prévient Gaby Charroux, maire de Martigues chez nos confrères de France Info. 13 Habitat, reçoit, ce dimanche chaque famille individuellement pour proposer une solution de relogement, car les risques d’effondrement sont élevés.



Au total, 46 familles seront, dans un premier temps, relogées dans des hôtels de Martigues, Istres et Marignane. Elles ont passé la nuit chez des proches ou dans le gymnase Di Lorto mis à disposition par la ville de Martigues. Un arrêté municipal de péril imminent portant interdiction d’accès aux bâtiments K et M a été pris. Un périmètre de sécurité a également été mis en place.