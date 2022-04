Martigues : six nouvelles mises en examen dans l’affaire Semivim

Le 14 octobre dernier, une information judiciaire avait été ouverte pour des chefs de “corruption active et passive, trafic d’influence actif et passif” concernant le bailleur social qu’est la Société d’Économie Mixte Immobilière de la Ville de Martigues (Semivim), basée à Martigues. Corruption, trafic d’influence et blanchiment d’argent sont au cœur de l’enquête pour des faits commis depuis janvier 2019.

Le 9 décembre dernier, cinq personnes avaient déjà été mises en examen, dont la directrice du patrimoine du bailleur social et son compagnon, tous deux suspectés d’avoir versé des pots-de-vin à des élus afin d’obtenir des marchés publics.

Mais un rebondissement a eu lieu dans l’enquête à la suite à de nouvelles perquisitions et six personnes de plus ont été mises en examen. Parmi elles, la directrice de la Semivin et deux élus municipaux, qui ont été placés sous contrôle judiciaire.

À l’annonce de cette nouvelle, la Semivin a publié un communiqué affirmant qu’elle allait rapidement s’organiser pour « assurer la continuité de ses activités » et poursuivre « ses missions avec détermination au service des habitants de Martigues ».