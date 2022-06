Martigues : un voilier parti pour Tanger porté disparu en Méditerranée depuis le 11 mai

La préfecture maritime de la Méditerranée a indiqué dans un communiqué qu’un voilier, parti de Martigues la 5 mai en direction de Tanger (Maroc) avec deux personnes à son bord, était porté disparu depuis le 11 mai dernier.

« Le 12 mai dans la matinée, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer de la Méditerranée (CrossMed) était informé, via la famille des deux membres d’équipage du voilier Sylphe (embarcation de 7,35 m battant pavillon français), d’une inquiétude sur ce navire ayant quitté Martigues le 5 mai pour se rendre à Tanger (Maroc) via Gibraltar ».

Les deux personnes présentent à bord n’auraient pas donné de nouvelles depuis le 11 mai, ce que les familles des membres de l’équipage ont confirmé à La Provence.

Les autorités étrangères ont été alertées

Le communiqué précise que le Crossmed a « tenté des appels radio VHF et téléphonique vers le Sylphe, sans succès » et que les autres appels régulièrement effectués depuis sont restés vains.

Des signalements ont également été faits en direction des autorités maritimes espagnoles, italiennes et marocaines « pour leur signaler que le CrossMed était toujours sans nouvelles du Sylphe. Une veille renforcée a été réalisée par le French Cospas-Sarsat Mission Control Center (FMCC) pour détecter une éventuelle détresse satellitaire en provenance du Sylphe. Des messages quotidiens ont été diffusés en Méditerranée occidentale vers les navigateurs, nombreux sur zone, des contrôles de ports ont été réalisés les long des côtes françaises, espagnoles et marocaines afin de détecter une éventuelle présence du Sylphe à quai et des appels radio et téléphoniques ont été régulièrement tentés vers le Sylphe, toujours sans succès ».

« L’ensemble des vols d’aéronefs des administrations concourant à l’action de l’État en mer qui opèrent dans la zone (Marine nationale, Douanes, etc.) ont été sensibilisés », conclut le communiqué.