Mata, Alvero, Ćaleta-Car, Maitland-Niles : qu’attendre des recrues de l’OL ?

Alors que le mercato fermera ses portes le vendredi 1er septembre à minuit, l’OL a jusqu’à présent recruté quatre joueurs : Clinton Mata, Skelly Alvero, Duje Ćaleta-Car et Ainsley Maitland-Niles.

Clinton Mata – 30 ans – défenseur

Acheté 5M€, l’Angolais arrive en provenance du Club Bruges, où il évoluait depuis 2018. International angolais, il a mis entre parenthèses sa carrière internationale depuis quelques temps et ne participera donc pas à la CAN 2024 (13 janvier au 11 février) au cas où l’Angola se qualifie.

Agé de 30 ans, il affiche une trentaine de matchs européens à son compteur, dont 23 en Ligue des Champions. Laurent Blanc apprécie son apport depuis son arrivée. Plutôt solide sur le terrain, Mata apporte déjà beaucoup au vestiaire par son sourire et sa joie de vivre. Venu pour concurrencer le jeune Saël Kumbedi (18 ans) au poste de latéral droit, il peut aussi évoluer en défense centrale, dans une défense à quatre ou à cinq.



Notre avis : Comme chaque recrue, il jouit pour l’instant d’un a priori très favorable de la majorité des fans et des observateurs. Mais Kumbedi, franchement épatant pour sa première saison en L1 l’an dernier, paraît bien plus tranchant offensivement. L’arrivée de Mata, plus “défenseur” dans l’âme, vise aussi certainement à pousser l’ancien Havrais à élever son exigence défensive.

Clinton Mata évoque la concurrence avec Saël Kumbedi

Clinton Mata se décrit

Skelly Alvero – 21 ans – Milieu de terrain

Acheté 4M€ à Sochaux, il va découvrir la Ligue 1 cette saison. Si ses 2m02 font tout simplement de lui le plus grand joueur de l’histoire de l’OL, il serait franchement réducteur de le résumer à sa taille : “Je suis un récupérateur, un joueur de duels, j’essaie d’en remporter le plus possible. J’ai aussi des qualités de leadership”.

Né le 4 mai 2002 – la date du premier titre de l’OL, il est fan des Gones depuis 2008 : “J’aimais Källström, Lisandro, Bastos…Beaucoup de bons joueurs m’ont marqué.”



Notre avis : Avec seulement 31 matchs de Ligue 2 (dont 20 comme titulaire), Skelly Alvero ne peut être d’ores et déjà identifié comme un titulaire en puissance. S’il confirme les promesses affichées la saison passée, il pourrait toutefois offrir à l’OL plus de densité dans le cœur du jeu.

Alvero se décrit

Né le 4 mai 2002, Alvero a toujours été un fan de l’OL

Duje Ćaleta-Car, 26 ans, défenseur

Un tour de passe-passe administratif (prêt payant de 1,5M€ + option d’achat obligatoire de 3,5M€) a permis à l’OL de le recruter à Southampton, qu’il avait rejoint l’été dernier en provenance de l’OM. Marseillais de 2018 à 2022, il avait été transféré dans le club du sud de l’Angleterre contre une dizaine de millions d’euros. Convoité par Liverpool un an plus tôt, il n’a pas dû donner de regrets aux Reds. Le Croate ne s’est pas imposé à Southampton (15e la saison passée), ne disputant que 13 matchs de Premier League, dont 9 comme titulaire. Plus retenu en sélection depuis plus d’un an, l’homme de 26 ans compte sur sa venue à Lyon pour se relancer. Mais arrive-t-il pour concurrencer Lovren ou pour remplacer Lukeba ? Caleta-Car peut indifféremment évoluer axe droit ou axe gauche, c’est même à gauche qu’il a le plus de références au haut niveau.

Notre avis : Adepte des montagnes russes à l’OM, il devra gagner en régularité pour aider l’OL à se stabiliser défensivement.

Ainsley Maitland-Niles, 25 ans, milieu de terrain

Laissé libre par Arsenal après une ribambelle de prêts (Ipswich, West Bronwich, AS Roma, Southampton), lui aussi vient à l’OL pour se relancer. 13 fois titulaire la saison passée en Premier League (22 matchs), il est capable de jouer à tous les postes de la défense et du milieu de terrain. Il a décrit son jeu dans les médias du club : “J’ai une bonne vision du jeu, une bonne qualité de passes. Je suis rapide, je peux récupérer le ballon. Peu importe mon poste, je peux aider l’équipe à être calme.” Alexandre Lacazette, qui l’a côtoyé à Arsenal, a expliqué à OL Play qu’il allait “rajouter de la qualité technique et physique” : “Il peut courir beaucoup et en plus il court très vite”. Ephémère international anglais, il n’a plus été convoqué depuis novembre 2020.



Notre avis : Il faudrait une sacrée dose de prétention pour se déjà se positionner définitivement sur ce garçon. Son intensité devrait toutefois faire du bien à l’OL, en compétition comme à l’entraînement.

