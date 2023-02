Match OL-Grenoble : des restrictions annoncées par la préfecture de Lyon

À l’occasion du match opposant l’OL à Grenoble Foot 38, ce mardi au Groupama Stadium, la préfecture de Lyon a annoncé une série de mesures afin d’éviter tous débordements.



Dans le centre-ville, la circulation et le stationnement sur la voie publique seront interdits aux supporters grenoblois ce mardi. Leur accès au stade et à ses abords, sans la contremarque « secteur visiteur », est également restreint.



Le reste des consignes s’applique à tous les supporters. Le transport ou l’utilisation de pétards, engin pyrotechniques et boissons alcoolisées est défendu, à l’intérieur et aux abords du stade.