Matchs de préparation : une victoire et une défaite face à Anderlecht pour l’OL

L’Olympique Lyonnais repart de Belgique ce samedi avec une victoire (2-3) et une défaite (3-0) face au club d’Anderlecht. Les Rhodaniens avaient gagné le premier match, avant de sombrer lors de la deuxième rencontre.



Lors de la victoire, plus tôt dans la journée, Moussa Dembele (36′), Rayan Cherki (54′) et Cedric Augarreau (83′) ont inscrit les buts lyonnais. Avec une composition pourtant proche du onze de départ de la saison prochaine, les joueurs de Peter Bosz ont été sèchement battus dans la soirée sans inscrire le moindre but.