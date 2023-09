Max Verstappen remporte le Grand Prix du Japon, Red Bull sacré champion constructeur

Le pilote hollandais de l’écurie Red Bull Max Verstappen a remporté le Grand Prix du Japon ce dimanche à Suzuka. Il a terminé en tête devant Lando Norris et Oscar Piastri qui complètent le podium. Il s’agissait là de la 48e victoire de sa carrière. Avec ce nouveau succès, le 13e de la saison en 16 course, Verstappen a ainsi d’ores et déjà offert le titre de champion du monde constructeur à son écurie. Max Verstappen pourrait lui être champion du monde dans deux semaines lors du Grand Prix du Qatar qui aura lieu le week-end du 6 au 8 octobre.