Médias : l’ancien présentateur radio stéphanois Alain Maneval est décédé

Alain Maneval, l’ancien animateur d’émissions de télé et de radio dans les années 70 et 80, est décédé jeudi à l’âge de 69 ans des suites d’un cancer des os, à Fontaine-les-Coteaux (Loir-et-Cher). Stéphanois de naissance, Alain Maneval a par ailleurs été l’attaché de presse d’Iggy Pop et de Lou Reed. La crémation aura lieu le 18 mars, à 10h30, au cimetière du Père-Lachaise, à Paris.