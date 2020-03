Meghan et Harry disent au revoir à leurs abonnés Instagram

Le prince et son épouse ont officiellement fait leur au revoir. Ils ont publié sur leur compte Instagram, “sussexroyal”, un message de remerciement et d’espoir.

A partir de ce mercredi, le couple ne pourra plus utiliser ses titres ni représenter officiellement la reine. Meghan et Harry doivent donc renoncer à l’appellation “sussexroyal”, qu’ils utilisaient jusqu’à présent sur Instagram et sur leur site internet.

Leurs 11 millions d’abonnés verront donc ce compte disparaître dès le début du mois d’avril.

Heureusement, Meghan et Harry ont conclu leur message par ces mots : “Nous avons hâte de nous reconnecter avec vous bientôt”. Il n’y a pas de précision particulière, mais le couple ne semble pas fermer la porte à un retour sur le réseau social.