Meilleur démarrage de 2022 pour Avatar

Avatar 2 a réalisé un des 20 meilleurs démarrages du siècle, et le meilleur de l’année en France, laissant espérer un rebond du cinéma en salles après les années de pandémie, plus favorables aux plateformes de streaming.



Le film de James Cameron récolte 2,7 millions d’entrées en France pour sa première semaine d’exploitation. Il dépasse le score du film de 2009.



Le très long métrage de près de 3h15 écrase la concurrence et s’accapare 60% de part de marché.



Le Top 10 du box-office français du 14 au 20 décembre

1 – “Avatar : La voie de l’eau” (762) / 2.739.848

2- ” Le Chat Potté 2 : la dernière quête” (995) / 439.394

3- “Le Royaume des étoiles” (565) / 154.912

4 – “Black Panther : Wakanda Forever” (515) 107.103

5- “Maestro(s)” (509) / 64.856

6- “Mon héroine” (384) / 59.453

7 – “Les bonnes étoiles” (221) / 44.907

8 – “Le torrent” (539) / 40.345

9 – “Opération Père Noël” (352) / 39.144

10 – “Violent Night” (382) / 37.199