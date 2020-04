Memphis Depay créé la polémique sur Instagram

Memphis Depay a réussi à s’attirer les foudres des associations de défense des animaux. Ce mercredi, le joueur de l’Olympique Lyonnais a publié sur son compte Instagram des clichés de lui avec un fauve. Un ligre, plus précisément, puisqu’il s’agit d’un croisement entre un lion et une tigresse.



30 Millions d’Amis trouve cela « affligeant ». L’association dénonce, à travers la publication du joueur, « le trafic d’animaux sauvages et la maltraitance animale ». Et pour l’association One Voice, « voir ce lionceau apeuré » dans les bras du numéro 10 constitue « une maltraitance avérée ». Elle aussi accuse Memphis Depay « d’entretenir le trafic d’animaux sauvages ».



Face à la polémique, le joueur de l’OL a tout de suite réagi lors d’un live Instagram. « À ceux qui ne connaissent pas les faits, taisez-vous. Les ligres ne sont même pas des animaux sauvages. Ils ne sont pas nés dans la nature. Je ne pense même pas qu’ils survivraient à l’état sauvage. »