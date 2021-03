Memphis encense Garcia et vice-versa

Présent en conférence de presse avant OL-PSG, le capitaine de l’OL Memphis Depay a mis en avant son entraîneur Rudi Garcia :

”Ma meilleure saison ? En 2018, j’avais été content aussi. Si Rudi Garcia était arrivé plus tôt, j’aurais fait encore mieux. Il m’a fait confiance et m’a donné beaucoup de confiance, c’est un coach pour lequel je me suis battu. Avant, il y avait parfois un manque de communication. Bruno Genesio était aussi un bon entraîneur, qui comprenait bien le football. Mais il y a parfois pu avoir des désaccords.”

Le capitaine @Memphis avant #OLPSG : "On a une équipe différente des autres saisons. Le coach @RudiGarcia me donne de la confiance. Je m'entends très bien avec lui. Cela se ressent sur mes performances et donc sur mes statistiques." — Olympique Lyonnais (@OL) March 19, 2021

Quelques minutes après, l’entraîneur de l’OL lui a rendu la pareille :

”J’attends qu’il joue son rôle habitidel de capitaine et de leader d’attaque, c’est un joueur hors normes. Il fait partie de ce genre de joueurs dont l’absence peut démontrer quel joueur il est .. C’est l’un des top players de la planète foot actuelle. Il a besoin qu’on lui fasse confiance et qu’on joue cartes sur table avec lui.”