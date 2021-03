Menaces à l’encontre de maires : le parquet réagit

Le Parquet de Lyon promet “d’apporter des réponses rapides, fermes et déterminées”, après les agressions et les menaces dont ont été victimes les maires Rillieux, Bron ou encore du 2e arrondissement de Lyon. “Les menaces, agressions physiques ou verbales visant les maires et élus de la République sont autant d’atteintes à notre république et à notre démocratie. Le parquet de Lyon entend y apporter des réponses rapides, fermes et déterminées. Les élus doivent être soutenus dans leur action quotidienne pour être en mesure de la poursuivre sereinement”.



Dans son communiqué, le Parquet indique également que le mineur de 11 ans surpris en train de taguer des menaces visant la police et le maire de Rillieux-la-Pape “fera l’objet, compte tenu de son âge, d’une mesure alternative aux poursuites sous la forme d’une réparation pénale confiée à la protection judiciaire de la jeunesse. Les investigations se poursuivent pour identifier et interpeller les autres auteurs de cette action”.



Le jeune homme de 17 ans soupçonné d’avoir menacé le maire du 2e arrondissement a, lui, été mis en examen.



Le procureur rappelle également que le 2 novembre dernier, deux personnes ont été condamnés à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pour avoir inscrit des tags menaçant le maire du 8e arrondissement de Lyon de décapitation.