Mercato : 4 arrivées, 13 départs, où en est l’OL ?

Avec des moyens financiers et un pouvoir de séduction sportif limités, le discret Matthieu Louis-Jean s’active pour mettre à disposition de Laurent Blanc un effectif capable de viser l’une des quatre premières places, l’objectif avoué de John Textor (à l’issue de la saison 2023-24, les quatre premiers seront qualifiés pour la Ligue des Champions).

Le nouveau patron du recrutement de l’OL a réussi à attirer Clinton Mata (5M€), Skelly Alvero (4M€), Duje Ćaleta-Car (prêt payant de 1,5M€ + option d’achat obligatoire de 3,5M€) et Ainsley Maitland-Niles (libre). Une cinquième recrue devrait suivre pour étoffer la ligne d’attaque. Cela semble impératif : l’OL n’a marqué que deux buts en cinq matchs de préparation et le trio Lacazette-Barcola-Cherki n’a pas vraiment de concurrence. Derrière ces trois Gones, les recrues hivernales Sarr et Jeffinho sont pour l’instant loin du compte.

Pour #OLNS @LacazetteAlex est revenu sur sa relation avec notre nouvelle recrue @MaitlandNiles 🤜🤛



Une connexion qui risque de faire des étincelles sur le terrain ⚡️ pic.twitter.com/VNehCfAzgs — OLPLAY (@OLPLAY_Officiel) August 9, 2023

Côté départs, l’OL n’a jusqu’à présent perdu que des indésirables ou seconds couteaux (13 départs : Faivre, Aouar, Dembélé, Boateng, T.Mendes, Özkaçar, Keita, Ndiaye, Pollersbeck, Soumaré, Bonnevie, Sanchez). Le club tiendra-t-il la promesse de ses nouveaux patrons John Textor et Santiago Cucci de ne pas vendre leurs meilleurs joueurs pendant ce mercato ? Castello Lukeba, dont le départ semblait inévitable depuis de longs mois, va-t-il se plier à la volonté des dirigeants de ne pas le transférer à Leipzig ? Comment Bradley Barcola gère-t-il les rumeurs à son sujet en provenance du PSG et du Barça ? Titulaire depuis seulement fin janvier à l’OL, il n’a pas été revalorisé depuis janvier…2022. Et quid de Rayan Cherki , dont le nom n’agite plus les rumeurs? Les réponses à ces questions permettront d’évaluer plus précisément le potentiel de l’OL pour cette saison 2023-2024.

Strasbourg-OL, première journée de L1, à vivre dimanche dès 20H30 en intégralité sur Tonic Radio.

J.H.