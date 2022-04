Mercato : Alexandre Lacazette confirme que des contacts ont été pris pour un retour à l’OL

Alexandre Lacazette a affirmé dimanche, au cours d’une interview accordée et diffusée au Canal Football Club, sur Canal+, que des contacts ont été pris par l’Olympique Lyonnais pour un éventuel retour du troisième meilleur buteur de l’histoire de l’OL au sein de son club formateur.

« Maintenant que l’OL sait que je suis libre, ils sont venus aux informations », a confirmé l’actuel attaquant d’Arsenal. Mais une possible non-qualification du club en coupe d’Europe pourrait être rédhibitoire.

Un retour du "gang des Lyonnais" à l'OL ? 🔙@LacazetteAlex n'est pas contre… Mais la qualification européenne pèsera dans la balance 👀



🎙️ @raphaeldome pic.twitter.com/wxTzppGKZl — Canal Football Club (@CanalFootClub) April 17, 2022

« C’est un peu plus compliqué [sans coupe d’Europe], n’a pas caché l’international français. J’ai envie de jouer l’Europe. Ça fait longtemps que je n’ai pas joué la Ligue des Champions, ça me manque. Mais rien n’est impossible dans la vie. »

Malgré cela, l’entretien livré par Alexandre Lacazette laisse entrevoir son envie d’effectuer son retour à la maison. Et pourquoi pas avec Samuel Umtiti et Corentin Tolisso dans les bagages, histoire de reformer le fameux “Gang des Lyonnais” : « Ce serait bien mais ce n’est pas moi qui décide, a indiqué l’intéressé. J’ai ma voix mais je ne décide pas pour ramener Coco et Sam », a-t-il glissé dans un sourire. Un sourire en forme d’espoir pour les supporters de l’OL ?