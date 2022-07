Mercato – ASSE : Lucas Gourna-Douath annonce son départ du club

Une vague de départs était attendue à l’ASSE suite à la descente du club en Ligue 2, notamment auprès des joueurs bankables, et la tendance se confirme avec l’annonce, ce mercredi, du départ de Lucas Gourna-Douath.

Le jeune milieu de terrain stéphanois (18 ans) a annoncé son départ de son club formateur via un message posté sur ses réseaux sociaux, accompagné d’une vidéo d’adieux : « Merci à tous ceux qui m’ont permis d’être la personne que je suis aujourd’hui. Mes éducateurs, les gens au club, le staff, mes entraîneurs, mes coéquipiers.. Merci au club de m’avoir donné la chance de vivre mon rêve. Je ne vous oublierai jamais ».

Gourna-Douath quitte donc Saint-Étienne après avoir découvert le haut niveau il y a deux saisons, avec 30 matches de Ligue 1 disputés lors de l’exercice 2020-2021 et 31 lors de la saison 2021-2022, au cours de laquelle il a inscrit son premier et unique but en pro (contre Marseille, le 2 avril dernier, lors de la 30e journée (2-4)).

L’international U19 français (10 matches) devrait partir en direction de l’Autriche et du Red Bull Salzbourg, qui serait intéressé par son profil de récupérateur selon plusieurs médias.

Yvon Marcellin