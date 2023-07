Mercato – ASSE : Niels Nkounkou ne veut plus porter la tunique verte

Dans un entretien accordé jeudi à l’Équipe, Niels Nkounkou, le latéral gauche de l’AS Saint-Étienne, a confirmé à maintes reprises sa volonté de quitter le Forez cet été, après avoir pourtant été acheté définitivement par l’ASSE au mois de juin suite à ses six mois de prêt, avec un contrat courant désormais jusqu’en juin 2026.

De retour à l’entraînement cette semaine avec les Verts après avoir déçu durant l’Euro Espoirs avec la France, Nkounkou s’est confié sur sa situation alors que l’Eintracht Francfort a affiché son intérêt pour s’attacher ses services.

« J’avais des vacances parce que j’ai joué l’Euro Espoirs et disons que, vu la situation, je n’avais pas vraiment envie de les écourter, a indiqué d’emblée le défenseur stéphanois. À cause de l’intérêt de l’Eintracht Francfort ? (…) Quand j’ai été mis au courant de la possibilité de signer là-bas, j’ai tout de suite donné mon accord. Maintenant, il faut régler ma situation avec Saint-Étienne, qui est compliquée. (…) Un jour, en avril, les dirigeants sont venus me dire qu’ils l’activaient (son contrat a été automatiquement étendu jusqu’en 2026). J’étais surpris et pas vraiment ravi. Mais comme la saison était encore en cours, j’ai décidé de jouer le jeu jusqu’au bout. On va dire que j’ai été un bon Stéphanois. »

Un départ, une fin inéluctable du point de vue du joueur, qui ne souhaite plus porter les couleurs de Saint-Étienne à l’avenir : « ils (les dirigeants, ndlr) savent très bien ce que je pense. Je l’ai déjà dit à la dernière journée de Championnat et de nombreuses fois depuis. J’ai l’ambition de jouer en Première Division, je pense que c’est normal pour tout joueur de le vouloir. Depuis que je suis revenu, je n’ai vu que le coach (Laurent Batlles). Je l’ai mis au courant de la situation, il ne l’était visiblement pas. Il connaît maintenant mes intentions. J’aurais compris que l’on me bloque si je m’étais engagé sur du long terme et que j’essayais de partir au bout de six mois. Ce n’est pas le cas et ça change tout. Je ne suis pas un footballeur qui fait un caprice pour aller plus haut. Je souhaite juste que l’on respecte ce que l’on m’a dit pour me convaincre de signer. Alors merci aux dirigeants et aux supporters, et si je peux aider Saint-Étienne à monter grâce à mon transfert, j’en serais le premier ravi. »