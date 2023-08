Mercato – ASSE : Saint-Étienne veut conserver Niels Nkounkou

Malgré des velléités de départ clairement exprimées par le joueur il y a peu, l’AS Saint-Étienne entend conserver Niels Nkounkou la saison prochaine. Interrogé sur le cas de l’international Espoirs samedi, en marge de la rencontre opposant l’ASSE à Grenoble qui a vu “Sainté” s’incliner pour son premier match de la saison (0-1), Jean-François Soucasse, le président exécutif des Verts, s’est exprimé au micro de BeIN Sports et a indiqué que le club avait bien l’intention de conserver son joueur malgré les convoitises dont celui-ci fait l’objet.

« J’ai bien entendu la position de Niels Nkounkou. Je ne vais pas participer au feuilleton médiatique. Nous avons des relations très franches et directes avec son agent, avec Niels et avec le club de Francfort. Personne n’ignore la situation comme elle est posée. Elle n’a pas changé à l’heure où on se parle… La volonté du club est de conserver Niels. Niels a été précieux dans les six mois qu’il a fait avec nous. Nous comptons sur sa présence pour mener à bien notre projet », a déclaré Jean-François Soucasse. Reste à voir, en cas d’offre, ce que feront les dirigeants stéphanois et qu’elle sera la réaction de l’intéressé suite à cette sortie.