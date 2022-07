Mercato – OL : après l’échec Malacia, Tagliafico nouvelle priorité en latéral gauche

Nicolás Tagliafico, le latéral gauche international argentin de l’Ajax, serait la nouvelle cible des dirigeants lyonnais à ce poste après l’échec des négociations avec l’arrière néerlandais Tyrell Malacia, qui s’est finalement engagé avec Manchester United en provenance du Feyenoord Rotterdam.

Vendredi, en conférence de presse, Jean-Michel Aulas avait indiqué que l’OL allait se pencher sur « la dimension au-dessus » de Malacia. D’après L’Équipe, trois noms auraient ainsi été cochés par les décideurs lyonnais, dont celui de Tagliafico.

Le défenseur de 29 ans sera en fin de contrat dans un an avec l’écurie amstellodamoise et son club cherche donc à s’en séparer dès cet été plutôt de le voir partir libre en 2023. L’Ajax en demanderait entre 4 et 5M€.

Un jeu de chaises musicales à prévoir

Mais plusieurs clubs suivraient le joueur de près, dont le FC Barcelone, Brighton et Naples, des concurrents de poids pour l’OL, qui sera privé d’Europe la saison prochaine.

Une autre piste néerlandaise de l’OL, Owen Wijndal, serait sur le point de passer de l’AZ Alkmaar à l’Ajax… de quoi pousser rapidement Tagliafico vers la sortie ?

Selon le quotidien sportif, en cas d’échec sur ce dossier, l’OL aurait deux autres idées en tête pour se renforcer au poste de latéral gauche.