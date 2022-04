Mercato – OL : le club active la piste menant à Ghislain Konan

Alors que l’avenir au club de latéral international italien Emerson est plus qu’incertain, ce dernier étant prêté par Chelsea sans option d’achat, et alors qu’Henrique, son remplaçant, peine à convaincre, l’OL se penche activement sur la piste d’un latéral gauche en vue de la saison prochaine.

Parmi les critères requis, celui d’un défenseur disponible à un coup abordable, voire même en fin de contrat, alors que les finances de l’OL devraient être mises à mal par une non participation à la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Un international libre en juin

Et d’après le média spécialisé Foot Mercato, un nom se dégage au sein de la cellule de recrutement lyonnaise pour renforcer le couloir gauche : celui de Ghislain Konan, le latéral du Stade de Reims.

L’international ivoirien de 26 ans, qui évolue en Champagne depuis quatre saisons, correspond au critère financier puisqu’il sera libre en juin et il dispose en plus de l’expérience recherchée par les dirigeants olympiens à ce poste, avec un statut d’international et celui de l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste.

Arrivé en 2018 en provenance du Vitória Guimarães (Portugal), Konan a disputé 26 matches de championnat cette saison et a inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives, soit plus qu’Emerson et Henrique confondus.