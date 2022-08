Mercato – OL : Lucas Paquetá officiellement transféré à West Ham

Lucas Paquetá, le milieu de terrain international brésilien de l’OL, quitte le club direction l’Angleterre et la Premier League, où il évoluera sous les couleurs de West Ham.

Nommés parmi les meilleurs joueurs du championnat la saison passée lors des Trophées UNFP, lors desquels il a intégré l’équipe-type de la saison, Paquetá s’est engagé lundi en faveur des Hammers pour les cinq prochaines saisons.

Une information confirmée par l’OL, qui a indiqué qu’il percevrait « un montant total de 61,630 M€ dont 18,680 M€ de bonus étalés sur les 5 années de contrat du joueur et auquel pourra s’ajouter un intéressement complémentaire de 10 % sur une éventuelle plus-value ».

L’OL indique néanmoins que « 15% du montant de la plus-value réalisée seront reversés à son ancien club, le Milan AC, selon le rythme des bonus obtenus ».

Arrivé à l’OL à l’été 2020 en provenance du club italien, Lucas Paquetá a inscrit 16 buts et délivrés 11 passes décisives en 68 matches de Ligue 1 et s’est notamment fait remarquer pour ses qualités techniques au-dessus de la moyenne et sa combativité de tous les instants.

Yvon Marcellin