Mercato – OL : Lyon aurait trouvé sa sentinelle

D’après le média anglais « The beautiful game podcast », information confirmé par Fabrizio Romano, le spécialiste italien du mercato, et L’Équipe, l’international anglais Ainsley Maitland-Niles, âgé de 25 ans, devrait prochainement arriver libre à l’OL depuis la fin de son contrat à Arsenal et signer un bail de 4 ans, jusqu’en juin 2027.

Maitland-Niles, formé chez les Gunners, à enchaîné les prêts à West Bromwich Albion, l’AS Rome et Southampton avec plus ou moins de réussite, sa jeune carrière ayant régulièrement été entachée par les blessures.

Ce dernier va donc tenter de se relancer à Lyon, où viendra pour occuper le poste de sentinelle, son poste de formation, après avoir surtout évoluer sur le côté, aussi comme latéral que piston ou ailier, depuis ses débuts au sein du monde professionnel.