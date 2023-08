Mercato – OL : Lyon officialise l’arrivée d’Ainsley Maitland-Niles

L’Olympique Lyonnais s’active ces derniers jours sur le mercato. Après avoir signé Duje Ćaleta-Car la semaine passée, le club a officialisé lundi l’arrivée d’Ainsley Maitland-Niles pour les quatre prochaines saisons, lui qui a signé un contrat le liant au club jusqu’en juin 2027.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @MaitlandNiles est Lyonnais 🤝🔴🔵



Le milieu de terrain anglais s'est engagé avec nous jusqu'en 2027 🤝#MaitlandNiles2027 — Olympique Lyonnais (@OL) August 7, 2023

Joueur polyvalent, capable de jouer au milieu de terrain, son poste de formation, ou sur un côté, comme latéral ou piston, l’international anglais de 25 ans a disputé plus de 200 matches au niveau professionnel avec Arsenal (déc. 2014 – 2023), son club formateur, puis lors de ses prêts successifs à Ipswich (2015-2016), West Bromwich Albion (2020-2021), l’AS Roma (2021-2022) et Southampton (2022-2023), remportant deux fois la Coupe d’Angleterre et le Community Shield.

Ainsley Maitland-Niles deviendra, par ailleurs, le tout premier joueur anglais à jouer en match officiel avec l’OL. Il est la cinquième recrue du mercato estival olympien après Mahamadou Diawara, Skelly Alvero, Clinton Mata et Duje Caleta-Car.