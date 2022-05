Mercato – OM : Boubacar Kamara rejoint officiellement Aston Villa

Alors qu’il avait annoncé son départ de l’Olympique de Marseille samedi soir, au terme du dernier match de la saison remporté par l’OM contre Strasbourg (4-0), sans préciser le nom de sa future destination, Boubacar Kamara rejoindra finalement Aston Villa, a indiqué le club anglais ce lundi.

« Le milieu de terrain de 22 ans, qui vient d’être sélectionné pour la toute première fois avec l’équipe de France après une saison fantastique avec l’Olympique de Marseille, rejoindra Villa à l’expiration de la fin de son contrat avec le club français », ont indiqué les Villains sur leur site officiel.

Boubacar Kamara, qui s’est engagé pour les 5 prochaines saisons avec le club de Birmingham, a reçu les éloges de son futur entraîneur, Steven Gerrard : « Je suis ravi que l’on ait été capable d’attirer un des jeunes talents les plus prometteurs du football européen, a déclaré l’ancienne légende des Reds de Liverpool. On a une idée très claire du plan à suivre afin de rendre notre équipe plus forte et Bouba a un grand rôle à jouer là-dedans. »