Mercato – OM : Pablo Longoria évoque l’avenir de William Saliba

Pablo Longoria était l’invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC mercredi après-midi, l’occasion pour lui de revenir sur la belle saison de l’Olympique de Marseille, qui s’est terminée sur une belle deuxième place en championnat, directement qualificative pour la prochaine Ligue des Champions, mais aussi et surtout d’évoquer le mercato à venir.

Et inévitablement, le dirigeant marseillais a évoqué le cas de William Saliba, dont le prêt sans option d’achat arrive à terme et qui pourrait retourner à Arsenal en vue de la saison prochaine, malgré la volonté du club phocéen de le conserver : « On a beaucoup discuté en interne de ce qu’on peut faire, pour savoir quelles sont les possibilités. Il faut se parler, voir s’il y a la possibilité de trouver un accord entre les clubs, il y a la volonté du joueur, la volonté du club… », a expliqué le président de l’OM.

« Tout le monde connaît la valeur du joueur. Nous n’allons pas la découvrir mais, dans le football, il y a beaucoup de conversations. Il faut respecter tout le monde parce que, finalement, quand Arsenal a pris William Saliba à Saint-Étienne, ils ont fait un gros effort économique pour un jeune joueur. Dans le football, tout est une question de respect et d’équilibre entre tout le monde. On respecte son club, on doit remercier Arsenal. C’est un club ami qui nous a beaucoup aidé lors du dernier mercato. On entretient de très bonnes relations », a-t-il déclaré, comme une façon d’affirmer les ambitions du club tout en refusant de se mettre en froid avec le club londonien.