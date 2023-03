Metaleurop : le premier bilan des plombémies

Un dépistage de plombémie est proposé à environ 2000 enfants de moins de 18 ans et les femmes enceintes résidant sur la zone définie de l’ancien site de Métaleurop à Arnas et couverte par l’Assurance Maladie. Des dépistages pris 100% en charge permettent de mesurer le taux de plomb dans le sang des individus, le bon est valable jusqu’au 23 juillet 2023.



Les premiers résultats montrent qu’aucune personne n’a dépensé le seuil de saturnisme sauf une personne qui dépasse très légèrement cette limite.



Pour rappel, des signes d’intoxication sont peu spécifiques et souvent non détectables à l’examen clinique, seul le dosage de plomb dans le sang est efficace.