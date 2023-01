Métaleurop : les modalités de la campagne de dépistage du saturnisme

Un dépistage du saturnisme va être proposé à une large population en Calade. Il sera pris en charge à 100% par l’Assurance maladie. Les familles résidant sur la zone définie et couverte par les régimes général et agricole de l’Assurance maladie, recevront fin janvier un courrier d’information, accompagné d’un bon de dépistage.

Ce sont environ 2000 enfants de moins de 18 ans et femmes enceintes, résidant dans la zone concernée, à qui il est aujourd’hui proposé de faire réaliser une plombémie.

Ces dépistages seront pris en charge à 100% par l’Assurance maladie. Les bons seront valables jusqu’au 31 juillet 2023 et permettront aux familles de se rendre dans le laboratoire d’analyse de leur choix ou de faire appel à un infirmier pour réaliser la prise de sang



Pour les familles relevant d’un autre régime de sécurité ou dont les enfants sont scolarisés ou gardés sur la zone mais qui n’y résident pas

Elles seront informées via les assistantes maternelles, les crèches, les écoles, les communes, les professionnels de santé (sages- femmes, maternités) sont invitées à consulter leur médecin qui pourront leur prescrire une plombémie. Ces

plombémies seront également prises en charge à 100 % pour les enfants et les femmes enceintes.



Le secteur retenu est plus vaste que lors des précédentes campagnes de dépistage

Le secteur retenu a été défini en lien avec les élus. Il est plus vaste que lors des précédentes campagnes de dépistage de 1999 et 2004 de manière à ce que tous les habitants inquiets de la potentielle exposition au plomb de leurs enfants ou de celles des femmes enceintes puissent facilement avoir accès à un test de dépistage du saturnisme.

Le système national de surveillance du saturnisme infantile permettra de faire un bilan de l’opération, à la fois sur le

nombre de plombémies réalisées et sur les résultats de ces plombémies (nombre de plombémies supérieures à 50 μg/L).

Plusieurs campagnes de dépistage et de sensibilisation ont été menées depuis 1999

De 1974 à 2001, la société METALEUROP a exploité une fonderie de plomb sur la zone industrielle d’Arnas. Cette activité a généré une pollution des sols environnant. Aujourd’hui, une activité de concassage de batteries est réalisé sur ce même site par la société Campine.

En 1999, l’ex-Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du Rhône a organisé une campagne de dépistage du saturnisme infantile autour du site. Sur les 699 enfants dépistés (âgés de 0 à 12 ans et résidant, gardés ou scolarisés dans un rayon de 1 kilomètre autour du site), 15 avaient une plombémie supérieure à 100 μg/L (seuil alors en vigueur, abaissé à 50 μg/L en juin 2015).

En 2004, un nouveau dépistage est organisé auprès de 20 enfants et 1 femme enceinte résidant dans un rayon de 450 mètres autour du site. Les résultats ont montré que 2 dépassaient 100 μg/L.

En 2015 et en 2019, l’Agence régionale de santé (créée en 2010) a mené une campagne de sensibilisation des médecins sur l’importance du dépistage du saturnisme chez l’enfant et la femme enceinte en présence de sources ou de facteurs de risque d’exposition au plomb. Aucun cas de saturnisme infantile n’a été déclaré à l’ARS ces 10 dernières années